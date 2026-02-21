Размер шрифта
«Просто нелюди»: Волочкова о судействе на Олимпиаде

Балерина Волочкова назвала нелюдями судей на Олимпийских играх
Igor Primak/Global Look Press

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, рассуждая о судействе в фигурном катании на зимних Олимпийских играх — 2026, заявила, что в арбитрах нет ничего честного. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Я сама балерина: ничего не ем, кроме листьев салата и яиц всмятку. Когда нет энергии в организме от еды, но они все равно выходят и делают свой максимум. Эти судьи — просто нелюди», — отметила она.

Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян в личных турнирах заняли шестые места.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Флиппов выиграл серебро.

Ранее американская фигуристка по-русски обратилась к фанатам после победы на ОИ.
 
