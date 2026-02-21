Россиянка на спор ударила сестру ножом в живот

В Омске 53-летняя женщина ударила ножом в живот свою 55-летнюю сестру после того, как та усомнилась в ее способности ранить человека. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

Вечером сестры распивали алкоголь в доме на улице Нефтезаводской и смотрели фильм. В одной из сцен персонаж ударил другого ножом. Старшая сестра начала подначивать младшую, заявив, что та не способна на такое, та в ответ взяла нож и ударила родственницу в живот.

Осознав произошедшее, она сразу вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, ей оказали помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемая признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

До этого в Ленобласти мужчина набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды. Находясь в сильном опьянении после длительного запоя, мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой. Нападавший полностью признал вину, раскаялся и извинился перед жертвой.

