Умерла участница «Бурановских бабушек»

Зоя Дородова из «Бурановских бабушек» умерла в 85 лет
Александр Деев/VK

Участница музыкального проекта «Бурановские бабушки», выступавшего на конкурсе «Евровидение», Зоя Дородова ушла из жизни в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова — участница коллектива «Бабушки из Бураново». Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для нас всех», — говорится в заявлении.

Деев выразил соболезнования семье артистки и всем ее близким.

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов известных певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Party for everybody. Тогда, по итогам голосования, «Бурановские бабушки» заняли второе место.

В июле 2024 года на 87-м году жизни умерла участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева. Сообщивший об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что артистка была «камертоном» (инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука) для музыкального коллектива.

Ранее «Бурановских бабушек» внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
 
