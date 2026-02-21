Ученые назвали неожиданную причину эпидемии близорукости

Стремительный рост близорукости по всему миру обычно связывают с увеличением времени перед экранами. Однако исследователи из Колледжа оптометрии Университета штата Нью-Йорк предложили иную гипотезу: дело может быть не столько в гаджетах, сколько в сочетании длительной работы вблизи и слабого освещения. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

«Близорукость достигла почти эпидемического уровня во всем мире, но мы до сих пор не до конца понимаем причины», — заявил старший автор исследования, профессор SUNY Хосе-Мануэль Алонсо. По его словам, ключевым фактором может быть количество света, достигающего сетчатки во время продолжительной зрительной нагрузки в помещении.

Сегодня миопия — состояние, при котором удаленные объекты выглядят размытыми, — затрагивает около 50% молодых взрослых в США и Европе и до 90% в некоторых странах Восточной Азии. Хотя генетическая предрасположенность играет роль, столь быстрый рост за несколько поколений указывает на значительное влияние среды.

Авторы работы предлагают объединяющую нейронную гипотезу, которая может объяснить, почему столь разные факторы — от чтения и использования смартфонов до капель атропина и пребывания на улице — влияют на развитие миопии.

«На ярком солнце зрачок сужается, защищая глаз, но при этом на сетчатку по-прежнему попадает достаточно света, — пояснила аспирантка Уруша Махарджан. — Когда человек фокусируется на близких объектах в помещении — телефоне, планшете или книге — зрачок тоже сужается, но уже для повышения резкости. Если при этом освещение слабое, количество света, достигающего сетчатки, может существенно снижаться».

Согласно гипотезе, при длительной работе вблизи в условиях недостаточного освещения сетчатка получает слишком слабую стимуляцию. Это может нарушать нормальное развитие зрительной системы и способствовать прогрессированию близорукости. Напротив, пребывание на ярком свету обеспечивает более физиологичный режим стимуляции.

Исследователи также показали, что отрицательные линзы (используемые для коррекции миопии) могут дополнительно уменьшать освещенность сетчатки, усиливая сужение зрачка через механизм аккомодации — изменения оптической силы глаза при фокусировке на близком расстоянии. Эффект усиливается при длительной зрительной нагрузке и становится более выраженным у уже близоруких пациентов.

Если гипотеза подтвердится, это может изменить подходы к профилактике. По мнению авторов, для замедления прогрессирования миопии важно поддерживать достаточное освещение и снижать избыточную нагрузку на аккомодацию. Этого можно добиваться с помощью мультифокальных линз, методов снижения контраста, капель атропина, а также регулярного пребывания на улице с фокусировкой на дальних объектах.

