Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Температура в квартирах Одессы упала до рекордно низких значений

«Страна.ua»: температура в жилых домах в Одессе опустилась до четырех градусов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе на фоне масштабных отключений света температура в квартирах упала до +4°C. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Температура в одесских квартирах снизилась до четырех градусов», — говорится в публикации.

Она сопровождается видео, на котором женщина рассказывает, что в ее доме пятый день нет света и тепла, а вода не доходит до верхних этажей.

В то же время в материале отмечается, что свет в некоторых районах города появляется после того, как люди перекрывают дороги.

18 февраля в двух районах Одессы возмущенные длительным отсутствием света горожане стали перекрывать улицы. Когда один из автомобилей попытался проехать сквозь толпу, то люди не дали ему это сделать, став бить кулаками по крыше транспортного средства.

17 февраля сообщалось, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово». В результате атаки 90% города оказалось отрезано от электричества, лишилось водоснабжения и отопления. Также одесситы столкнулись с перебоями со связью.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, усилит ли похолодание наступление России на Украине.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!