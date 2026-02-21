Размер шрифта
Напавший на губернатора Мурманской области погиб на СВО

Быданов, напавший на губернатора Чибиса с ножом, погиб на СВО
Александр Быданов/VK

Житель Апатитов Александр Быданов, напавший в 2024 году с ножом и ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на личной странице Быданова в социальной сети «ВКонтакте».

«04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр Владимирович», — сообщается на странице.

Нападение было совершено 4 апреля 2024 года в Апатитах, когда губернатор выходил из здания после встречи с местными жителями. К нему подбежал мужчина и ударил ножом в живот. Чибис смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали. Нападавший был задержан на месте и ранен в ногу, свои действия он объяснил «неприязнью к губернатору».

После ареста Быданов активно сотрудничал со следствием и как минимум 10 раз подвергался допросам. Расследование уголовного дела завершилось спустя 20 дней, чему также способствовал сам фигурант.

В ходе следствия выяснилось, что Быданова уже задерживали за похожее нападение — он ударил другого человека ножом «на почве личных неприязненных отношений». Тогда мужчине удалось избежать наказания, дело в его отношении было прекращено.

Суд в итоге назначил Быданову 13 лет колонии строгого режима за покушение на Чибиса. О том, что осужденный отправился на СВО, известно не было.

Ранее в Брянской области женщина ударила мужа ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
 
