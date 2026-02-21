Москвич лишился 41 млн рублей после сообщения «бывшего начальника»

В Москве 65-летний мужчина лишился всех накоплений, поверив в сообщение в мессенджере якобы от бывшего начальника, аферисты убедили его перевести все сбережения в «резервный фонд». Об этом сообщает столичная прокуратура.

Неизвестные связались с пенсионером от имени бывшего начальника и сообщили об утечке данных. Затем мужчине позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и финансовой организации. Они запугали его уголовной ответственностью за переводы, якобы шедшие на финансирование противоправных действий, и предложили срочно перевести деньги в «резервный фонд».

За шесть дней москвич снял в двух банках почти 38 млн рублей, обменял еще 3 млн из домашних сбережений и перевел все на счета аферистов. Мошенники также пытались заставить его взять кредит под залог квартиры, но не успели провести оценку недвижимости. Осознав обман, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого кубанский пенсионер поверил «экс-коллегам» и отдал мошенникам более 10 млн рублей.

Ранее российский пенсионер лишился квартиры и 11 млн рублей, поверив мошенникам.