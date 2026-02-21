Размер шрифта
Жена об обстоятельствах кончины актера Синтина: «Заболел после похода в театр»

Вдова актера Синтина рассказала, что муж был против вызова врачей
Вдова актера и театрального критика Михаила Синтина Надежда рассказала об обстоятельствах кончины мужа. Подробностями произошедшего она поделилась с aif.ru.

По словам Надежды, Михаил заболел после похода в театр 16 февраля.

«Миша заболел после похода в театр в понедельник. У него во вторник поднялась температура, он сходил к врачу, ничего пугающего не обнаружили», — вспоминает она.

Она добавила, что на момент кончины супруга находилась в Саратове на дне рождения матери вместе с дочкой и старшим сыном, а муж оставался в Москве с двумя средними детьми. Надежда подчеркивает, что из-за перенесенной пять лет назад опухоли мозга для здоровья ее мужа были опасны даже обычная простуда и температура. Несмотря на это, продолжила она, Синтин всегда был против вызова врача на дом.

«После его операции это очень безответственно. И очень страшно», — констатирует вдова.

Михаилу Синтину было 50 лет, у него осталось четверо детей. Снимался в сериалах «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Пятницкий. Глава третья». После тяжелой болезни оставил актерскую карьеру, работал на радио, был театральным критиком и обозревателем.

В 2024 году Синтин придумал и основал авторский радиопроект «Вешалка Синтина» и в эфире нескольких радиостанций делал еженедельные разборы театральных премьер и громких событий в театральной жизни.

Накануне коллеги актера «Глухаря» Дениса Кравцова раскрыли обстоятельства его кончины.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!