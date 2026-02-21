Газета The Times назвала неизбежным участие россиян с флагом на ОИ-2028

The Times назвала неизбежным участие россиян на ОИ в 2028 году под флагом РФ

Российские спортсмены получат возможность соревноваться под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Такой исход событий предположил журналист британской газеты The Times Оуэн Слот.

По его словам, присутствие «российского знаменосца на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным». Он добавил, что Россия также будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете на следующей Олимпиаде.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

