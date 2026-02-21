Балицкий назвал целенаправленной атаку ВСУ на школьные автобусы в Васильевке

Украинские военные целенаправленно нанесли удары по автобусам с надписью «Дети», которые были припаркованы у школы в Васильевке в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор опубликовал кадры с места происшествия, на которых запечатлены поврежденные транспортные средства.

«На видео отчетливо видна территория школы. Беспилотник противника целенаправленно атакует объект гражданской инфраструктуры. Но самое циничное — они (украинские бойцы. — «Газета.Ru») видели, что бьют по школьным автобусам, на которых крупно написано «Дети», — подчеркнул Балицкий.

Он назвал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) террористами, для которых не существует никаких запретов.

Школа в Васильевке подверглась атаке 21 февраля. По словам Балицкого, в результате ударов никто не пострадал. Тем не менее на территории вокруг образовательного учреждения были выявлены повреждения, а школьные автобусы оказались посечены осколками. Глава Запорожской области заявил, что произошедшее является чистым террором и запугиванием мирных жителей.

Ранее ВСУ атаковали школу в Запорожской области, в которой находились около 600 детей.