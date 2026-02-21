Переговоры по Украине должны продолжаться, однако возможный компромисс должен соответствовать тем целям, которые поставила перед собой Россия. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он добавил, что достижение целей, поставленных Россией, отвечает интересам и самой Украины. По его словам, устранение действующего режима, который, по его оценке, разрушал страну после государственного переворота и особенно в период президентства Владимира Зеленского, соответствует интересам украинского народа.

Политик добавил, что продолжение переговорного процесса неизбежно, поскольку цена конфликта остается чрезвычайно высокой. Он отметил, что попытки найти точки соприкосновения и компромисс имеют большое значение. При этом, как подчеркнул Азаров, важно, чтобы итоговое соглашение отвечало задачам, обозначенным российским руководством, а также интересам народов России и Украины.

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

