Посол США поддержал претензии Израиля почти на весь Ближний Восток

Хакаби: было бы прекрасно, если бы Израиль мог забрать земли от Нила до Евфрата
Посол США Майк Хакаби в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал прекрасным вариант, при котором Израиль смог бы забрать земли от Нила до Евфрата.

Карлсон вспомнил эпизод из Библии, где Бог обещает Аврааму, что его потомки наследуют «землю <...> от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Сегодня эта практически вся территория Ближнего Востока — земли Израиля, Иордании, Сирии, Ливана, большая часть Саудовской Аравии и Ирака.

Журналист задался вопросом, имеет ли Израиль право обладать всей этой обширной территорией.

«Было бы прекрасно, если бы они забрали все. Но я не думаю, что мы сегодня об этом говорим», — ответил Хакаби.

В том же интервью посол заявил, что Израиль не стремится забрать все эти территории и не просит кого-либо их забрать. На вопрос журналиста, легитимны ли в настоящее время притязания, основанные на Священном писании, дипломат сказал, что «не уверен, что это так».

Ранее Такер Карлсон заявил о задержании и допросе в Израиле.
 
