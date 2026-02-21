Размер шрифта
Европейский бизнес испугался отмены пошлин Трампа

Бизнес в Евросоюзе заявил о риске бумеранга после решения суда США о пошлинах
Nathan Howard/Reuters

Отмена некоторых глобальных тарифов президента США Дональда Трампа может привести к риску «экономического бумеранга» для Европы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских предпринимателей.

Накануне Верховный суд США признал незаконными пошлины, которые ввел Трамп.

В Европе посчитали, что это может привести к дополнительной неопределенности и заморозке заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы. Предприниматели опасаются, что отмена пошлин способна разрушить устоявшуюся правовую основу и привести к дополнительным тарифам.

«Это не серебряная пуля для отмены тарифов. Это просто еще одно осложнение, еще один поворот сюжета», — заявил директор Ирландской ассоциации виски Эоин О'Катейн.

Так называемая тарифная война стала вехой первого года президентства Трампа. В феврале 2025 года политик распорядился повысить пошлины на импортируемые товары для сокращения торгового дефицита и защиты американской промышленности. Эта стратегия привела к ответным действиям со стороны многих стран, в первую очередь КНР.

Ограничительные меры не обошли стороной и Евросоюз. 25% пошлины были введены на сталь и алюминий из стран ЕС, что вызвало ответные 25% пошлины на американские товары (виски, мотоциклы). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.
 
