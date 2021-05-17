Россиянки разделись у здания Минсельхоза в защиту коров

Зоозащитницы разделись во время акции в защиту коров у здания Министерства сельского хозяйства России в Москве, сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

Девушки обнажились по пояс и закрыли лица масками коров, на груди активистки написали слоган «Хватит нас доить». Они выступили с призывом отказаться от молочного жира и перейти на пальмовое масло, которое назвали здоровой альтернативой. По их мнению, растительные жиры из пальмового масла полезнее и дешевле животных.

С 1 октября 2019 года в России повысили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла до 20%. При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что повышение ставки не решило задачу по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, и анонсировал новые меры по данному вопросу.

Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, что у считающегося вредным пальмового масла нашли полезные свойства.