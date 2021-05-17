В Белоруссии вступил в силу закон, позволяющий силовикам применять оружие при беспорядках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности страны, согласно которым силовики смогут использовать оружие и спецсредства «с учетом складывающейся обстановки». Об этом сообщает РИА «Новости».

В новом документе уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Указано, что правоохранители не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если такое применение производилось в рамках законодательных актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов. Также органы внутренних дел получат право применять боевую и спецтехнику при устранении массовых беспорядков.

В документе также говорится, что силовики смогут применять оружие «с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего закона». Подчеркивается, что лицо, против которого будут применены указанные средства, должно быть четко предупреждено «о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований», за исключением случаев, когда промедление создаст опасность для жизни правоохранителя или иных граждан.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.