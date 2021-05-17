Попова рассказала, что основной задачей сейчас является пандемия без локдауна

COVID-19 в настоящий момент является не самым страшным вариантом эпидемиологических рисков, которые могли бы произойти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой, основной целью сейчас стоит пандемия без локдауна.

«Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами, — это эпидемия и пандемия, но без локдауна», — рассказала Попова.

Кроме того, Попова обратила внимание, что коронавирусная инфекция не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков. Она объяснила, что у вируса не самая высокая контагиозность.

При этом благодаря длительному инкубационному периоду в две недели появляется возможность для противодействия инфекции, уточнила глава ведомства.

Ранее Попова прокомментировала распространение британского и южноафриканского штаммов в России. Она подчеркнула, что российские тесты на коронавирус обнаруживают все штаммы.

Кроме того, в конце апреля глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в РФ.