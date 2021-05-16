Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса ради путешествий по миру

Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, если без этого невозможно будет выехать за границу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Выяснилось, что ради путешествий в другие страны готовы привиться 20% россиян, а 18% планируют вакцинироваться в любом случае. При этом 42% категорически отказались делать прививку, а 20% затруднились с ответом.

Отмечается, что для зарубежных поездок вакцинироваться готовы 26% опрошенных моложе 34 лет, 16% граждан в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае привиться хотят 14% респондентов до 34 лет, 16% в возрасте от 35 до 44 лет и 24% от 45 лет и старше.

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса. В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов.

Ранее сообщалось, что уже 21,5 млн россиян что вакцинировались от коронавируса.