Поступили сообщения о «минировании» всех вокзалов и автостанций Москвы

Неизвестные сообщили о «минировании» всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что на местах начались проверки, эвакуация людей не проводится.

Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось о «минировании» в столицеуниверситетов и торговых центров, а также церквей.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.