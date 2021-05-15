СК проверит сообщения об охраннике, выстрелившем в ребенка в столичном магазине

Следователи завели уголовное дело после того, как охранник выстрелил из сигнального пистолета в мальчика. Инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте СК РФ по городу.

Расследование осуществляется по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

«По данным следствия, вечером 14 мая сотрудник охраны продуктового магазина, расположенного по улице Паустовского, выстрелил из сигнального пистолета в сторону малолетнего мальчика 2011 года рождения, катающегося на самокате», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас жизни и здоровью 10-летнего ребенка ничего не угрожает. Кроме того, для обследования пострадавший доставлен в медицинское учреждение города.

Ранее приморца, стрелявшего по детям, отправили под домашний арест. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по подросткам, в результате чего 13-летний мальчик получил тяжелое ранение грудной клетки, живота, его госпитализировали.