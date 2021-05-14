Работы Шойгу проданы за 40 млн рублей на благотворительном аукционе

Картины и работы из дерева авторства министра обороны России Сергея Шойгу проданы на благотворительном аукционе за 40 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Константина Хабенского.

«Удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», – рассказали в пресс-службе организации.

Как рассказали в фонде, часть средств будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации медицинских сотрудников.

Аукцион прошел 14 мая на площадке Русского географического общества по инициативе министра обороны, который предоставил организаторам свои работы.

Ранее во время отдыха в тайге глава Минобороны Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где он занимается созданием поделок.

В июне 2020 года Путин вручил актеру Константину Хабенскому, основавшему благотворительный фонд, государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.