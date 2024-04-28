Перед Крымским мостом образовалась длинная очередь из сотен автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась длинная очередь, водители вынуждены проводить в ожидании несколько часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 490 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в публикации.

При этом очередь со стороны Керчи гораздо меньше — там скопилось 79 автомобилей.

В последний раз проезд по мосту перекрывали вечером 25 апреля. Тогда ограничения действовали менее часа.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее россиянам назвали признаки автомобиля, побывавшего в воде.