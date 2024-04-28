Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студента МГУ арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ

Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Студента МГУ из Одессы арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что студент неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера. Кроме того, он делал публикации, направленные на сбор средств для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сказал собеседник агентства.

Студент из Одессы является гражданином Украины, на подачу паспорта РФ заявление он не подавал. Суд арестовал его на 12 суток.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

По данным российской спецслужбы, 33-летняя женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В ЦОС ФСБ заявили, что с февраля 2022 года россиянка по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций.

Ранее в Томской области задержали двух человек за поддержку ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами