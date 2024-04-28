Волочкова объяснила, почему 25 раз летала на Мальдивы: «Это моя дача»

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что постоянно ездит на Мальдивы из-за уединения.

Волочкова назвала Мальдивы «своей дачей», которую посещает два раза в год. Артистка уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей.

«Мальдивы я люблю, потому что выходишь из виллы на берег Индийского океана — и оказываешься на пляже одна. Можешь плавать там в трусиках, без трусиков. Там никого нет на пляже. Это действительно рай на земле, который я себе нашла. Более красивых рассветов и закатов я не видела ни в одной стране мира, ни на каких других островах», — поделилась балерина.

Волочкова не стала раскрывать, с кем отправилась на отдых в этот раз. Артистка захотела, чтобы имя ее спутника стало «сенсацией».

В апреле Волочкова призналась, что ей пришлось обратиться в полицию и заблокировать банковские карты после того, как ее взломали мошенники. Злоумышленники опубликовали видео с обнаженной Волочковой в ванной.

Ранее Волочкова призналась, что возьмет на Мальдивы свадебное платье.