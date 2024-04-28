Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова объяснила, почему 25 раз летала на Мальдивы: «Это моя дача»

Балерина Волочкова часто летала на Мальдивы из-за возможности поплавать без трусов

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что постоянно ездит на Мальдивы из-за уединения.

Волочкова назвала Мальдивы «своей дачей», которую посещает два раза в год. Артистка уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей.

«Мальдивы я люблю, потому что выходишь из виллы на берег Индийского океана — и оказываешься на пляже одна. Можешь плавать там в трусиках, без трусиков. Там никого нет на пляже. Это действительно рай на земле, который я себе нашла. Более красивых рассветов и закатов я не видела ни в одной стране мира, ни на каких других островах», — поделилась балерина.

Волочкова не стала раскрывать, с кем отправилась на отдых в этот раз. Артистка захотела, чтобы имя ее спутника стало «сенсацией».

В апреле Волочкова призналась, что ей пришлось обратиться в полицию и заблокировать банковские карты после того, как ее взломали мошенники. Злоумышленники опубликовали видео с обнаженной Волочковой в ванной.

Ранее Волочкова призналась, что возьмет на Мальдивы свадебное платье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами