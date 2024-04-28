В Бурятии бродячие собаки едва не растерзали ребенка

В Иволгинском районе Бурятии бродячие собаки напали на девочку и едва не растерзали ее. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в поселке Сотниково и попал на видео, девочка шла вдоль проселочной дороги, когда на нее набросились две собаки внушительных размеров. Псы сбили ребенка с ног и стали рвать на девочке одежду.

Школьницу спас прохожий, мужчина схватил палку и отогнал разъяренных псов от ребенка. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны, одну из собак уже удалось отловить.

До этого сообщалось, что бродячие собаки напали на девочку в Южно-Сахалинске, ребенку прокусили ногу и ягодицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с тренировки, стая собак начала лаять на проезжавший мимо самокат и набросилась на ребенка. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали первую медицинскую помощь, ребенку предстоит пройти курс лечения антирабическими препаратами и регулярно делать перевязки. Факт произошедшего подтвердили в городской администрации, на место нападения обещают направить бригаду отловщиков.

Ранее стаффордширский терьер искусал прохожую в Холмске.