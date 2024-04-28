В России установили квоты на вывоз удобрений на лето-осень

Российское правительство установило квоты на экспорт минеральных удобрений на период с июня по ноябрь текущего года. Информация об этом появилась в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что общий объем квоты составит более 19,7 млн тонн, из них 12,4 млн тонн предусмотрено для вывоза азотных удобрений, а порядка 7,3 млн тонн — для сложных. Распределением объемов квот займется Минпромторг.

По мнению российских властей, принятые меры позволят сохранить достаточный объем удобрений на внутреннем рынке, обеспечив тем самым продовольственную безопасность РФ.

При этом на поставки в Южную Осетию и Абхазию квоты распространяться не будут.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит правительству больше полномочий, например право на то, чтобы снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что кабмин сможет воспользоваться специальным гибким инструментом тарифных преференций, чтобы стимулировать рост импорта в дружественные страны зерна, удобрений, сырья.

Ранее Российский зерновой союз назвал последствия новых пошлин ЕС на зерно из РФ.