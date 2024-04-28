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Экс-тренер «Динамо» объяснил поражение «Зенита» от «Рубина»

Кобелев о победе «Рубина» над «Зенитом»: стоя обыграть никакую команду невозможно

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отметил, что игроки «Зенита» были не до конца мобилизованы в матче против «Рубина». Об этом он заявил «Чемпионату».

«Все, и я в том числе, ожидали победу «Зенита», потому что «Краснодар» и «Динамо» преследуют. Но «Зенит» вышел на матч не мобилизованным на сто процентов и столкнулся с ожесточенной игрой «Рубина» — то, что мы называем от ножа.

Мы прекрасно знали, что «Рубин» в обороне играет очень хорошо и компактно. Чтобы взломать эту оборону, нужна скорость движения и работы с мячом. Стоя обыграть никакую команду сейчас невозможно», — сказал Кобелев.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка). Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

В 26-м туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Динамо».

Ранее «Зениту» предрекли трудности в игре с «Динамо».

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