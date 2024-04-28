В детском саду Екатеринбурга женщина пнула ребенка на прогулке

В Екатеринбурге сотрудницу образовательного учреждения обвинили в жестоком обращении с ребенком, женщина пнула воспитанника во время прогулки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в одном из детских садов Екатеринбурга и попал на видео. На кадрах ролика, который разместила в сети свидетельница произошедшего, группа детей играет на территории детсада, сотрудница в это время наводит порядок на участке.

Женщина сметала песок со скамеек и бортиков песочницы, подошла к сидевшим рядом детям и пнула одного из них, ребенок упал и не смог самостоятельно подняться, уборщица не обратила внимания на мальчика и продолжала заниматься своими делами.

Отреагировали ли родители ребенка и руководство дошкольного учреждения на инцидент — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Тюмени воспитанники детсада мыли унитазы за непослушание, также провинившимся детям предложили убраться в группе и заменить постельное белье. Родители, узнавшие о таких методах воспитания, попросили заведующую провести внутреннее расследование.

Ранее воспитатель избила двухлетнего ребенка подносом, который он не туда поставил.