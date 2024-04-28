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Армию Украины предупредили о тяжелых последствиях в случае потери Часова Яра

CBC: взятие Часова Яра сделает его плацдармом для наступления ВС РФ на Славянск

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Донецкий город Часов Яр может стать плацдармом для наступления российских войск на четыре более крупных населенных пункта, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют над ним контроль. Об этом сообщил канадский телеканал CBC.

Журналисты обратили внимание, что Часов Яр расположен на господствующей высоте на соответствующем участке фронта. В связи с этим потеря города повлечет тяжелые последствия для украинских войск, подчеркивается в материале.

«Взятие города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам–крепостям в Донбассе», — пояснили журналисты.

В частности, Вооруженные силы РФ могут начать наступление на города Дружковка и Константиновка. То же касается более крупных городов Славянск и Краматорск.

21 апреля офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк заявил о постепенном продвижении российских войск к Часову Яру. По его словам, в настоящее время сражения происходят непосредственно в окрестностях города.

На следующий день министерство обороны РФ сообщило, что десантники из группировки войск «Юг» заняли опорный пункт на подступах к населенному пункту. Кроме того, в результате боевых действий у Часова Яра военнослужащие страны взяли в плен четырех солдат ВСУ.

Ранее британский аналитик спрогнозировал последствия потери Часова Яра для украинских войск.

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