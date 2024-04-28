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На Западе заявили о развитии российских войск ударными темпами

El País: ВС РФ развиваются ударными темпами и совершили скачок после 2022 года

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска развиваются ударными темпами и совершили качественный скачок по сравнению с той ситуацией, которая наблюдалась в начале конфликта на Украине. Об этом пишет испанская газета El País.

Журналисты подчеркнули, что сейчас на поле боя наблюдается совсем иная картина по сравнению с 2022 годом. В частности, журналисты обратили внимание на слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Речь идет о заявлении американского генерала, в котором он рассказал о повышенной способности Вооруженных сил РФ к обучению и адаптации. Это касается как их технологического прогресса, так и умения составлять тактические планы.

Также авторы статьи отметили, что даже бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают превосходство российских войск на Авдеевском направлении. На этом фоне они пришли к выводу, что в данный момент РФ в военном отношении сильнее по сравнению с первыми этапами боевых действий на Украине.

27 апреля журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что российские солдаты сразу же уничтожают западную технику при ее появлении в зоне украинского конфликта. По его словам, бойцы ВС РФ стараются ликвидировать оружие США и их союзников до того, как оно попадет в руки адресата.

Ранее австрийский полковник предупредил ВСУ о возможном «прорыве плотины» из-за нехватки людей.

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Операция на Украине
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