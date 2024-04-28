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Боярский рассказал о запретах врачей после операции

Актер Боярский признался, что врачи не рекомендуют ему выходить на сцену

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актер Михаил Боярский признался в шоу «Ты не поверишь!», что врачи запрещают ему выходить на сцену.

По словам Боярского, медики рекомендуют ему повременить с выступлениями. Однако артист продолжил выходить на сцену.

Боярский отметил, что несмотря на свои проблемы со здоровьем, все еще может поднять свою партнершу по сцене на руки. По словам актера, все зависит от комплектации коллеги.

«Я смогу еще поднять партнершу, и верхом, наверное, проехать смогу, но пока в этом нет необходимости», — объяснил артист.

27 ноября 2023 года Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим. В феврале актер перенес операцию на сердце.

31 декабря Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта.

Боярский рассказал, что получил большую поддержку от коллеги по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» Алисе Фрейндлих. Актриса назвала звезду своим «сердечным другом». По словам артиста, слова Фрейндлих придали ему вдохновения.

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