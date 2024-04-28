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Песков заявил о панике в рядах ВСУ

Песков заявил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника

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Сергей Гунеев/РИА Новости

С украинской стороны на фронтах «нарастает паника», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента «России 1».

«У нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то делится по телефону, в письмах и так далее, и эта информация прямо из первых рук — с той стороны растет паника», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что важно поддержать эту динамику, не останавливаться и идти по пути выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого Песков заявил, что у границ России не может существовать государство с националистами. Он подчеркнул, что России необходимо прекратить процесс нанесения ущерба своей безопасности.

Пресс-секретарь президента также отмечал, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад.

Ранее эксперт рассказал, что в украинском конфликте вызвало панику на Западе.

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Операция на Украине
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