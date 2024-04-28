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Бывший президент Молдавии резко высказался о Дне Европы 9 мая

Экс-президент Молдавии Воронин: идея Санду о Дне Европы 9 мая гнусна и абсурдна

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Идея президента Молдавии Майи Санду праздновать 9 мая День Европы гнусна, провокационна и абсурдна, никакой Европы не было бы без победы над нацизмом. Об этом заявил бывший президент Молдавии Владимир Воронин, его слова приводит «Sputnik.Молдова».

«Идея противопоставления Дня Победы и этого новодела — Дня Европы — не только гнусна, провокационна, но и абсурдна», — отметил он.

По словам Воронина, без победы над нацизмом не могло идти речи о Европе и европейских ценностях.

Бывший президент предположил, что соответствующими шагами нынешние власти страны стремятся вытеснить из исторической памяти День Победы.

До этого Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. По ее словам, мероприятие организовано правительством Молдавии в сотрудничестве с делегацией Евросоюза.

В прошлом году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако эта инициатива отложена из-за негативного восприятия общественностью.

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