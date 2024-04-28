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Российский регион запретил продажу алкоголя на майских

Власти Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

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Варвара Гертье/РИА Новости

В Курганской области на майских выходных будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации Кургана.

По словам чиновников, ограничения вводят на период с 29 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом продавать спиртное в барах и других заведениях общественного питания запрещать не будут.

Отмечается, что решение о введении запрета приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

До этого запрет на продажу алкоголя в Курганской области вводили с 11 по 15 апреля. Это было связано с паводком, и ограничения действовали в районах, которым грозило затопление: Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном и Целинном муниципальных округах, а также в Кургане.

25 апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя на майских по всей России. С ним не согласился Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на отечественное вино.

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