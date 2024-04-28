«Зениту» предрекли трудности в игре с «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в центральном матче между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги обе команды имеют примерно равные шансы на победу.

По его мнению, в пользу бело-голубых может сыграть фактор близости к первому месту в турнирной таблице в случае победы.

«После той осечки, которую «Зенит» допустил в матче с «Рубином», борьба за чемпионский титул в чемпионате России обострится до предела. «Динамо» это понимает и осознает, у команды есть реальные шансы вписаться в эту борьбу в случае победы. Команда Марцела Лички мотивирована, прилично двигается, так что я думаю, что «Зениту» будет непросто победить, шансы команд примерно равны», — заявил Гладилин.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее стал известен решающий фактор матча «Динамо» — «Зенит».