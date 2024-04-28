Россия упрочила позиции главного экспортера урана в мире в 2023 году

В прошлом году Россия заняла около 29% мирового рынка экспорта обогащенного урана в денежном выражении, поставив на внешние рынки продукцию на сумму порядка $2,7 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подсчеты статистики национальных служб и платформы ООН Comtrade.

Мировой экспорт урана в прошлом году вырос на 31% в годовом исчислении до рекордных $9,1 млрд. При этом Россия нарастила поставки также на 31% в денежном эквиваленте, сохранив физические объемы на уровне 1,9 тыс. тонн.

На второй позиции оказалась Франция с экспортом урана на $1,85 млрд, увеличив показатель на 49% относительно 2022 года. Замкнула тройку лидеров Великобритания, чьи поставки выросли до минимум $1,6 млрд с $1,2 млрд годом ранее.

Нидерланды опустились с второго на четвертое место, зафиксировав нулевой рост экспорта на уровне $1,2 млрд. Германия стала пятым крупнейшим поставщиком урана с экспортной выручкой в $1,2 млрд, нарастив показатель на 25%.

Максимальные темпы роста поставок продемонстрировал Китай, увеличивший экспорт почти в 7 раз до $445 млн. Это произошло благодаря началу поставок в США на $315 млн и удвоению экспорта в Казахстан до $130 млн.

До этого стало известно, что в США произвели почти центнер обогащенного урана.

Ранее в «Росатоме» высказались о санкциях.