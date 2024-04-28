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Названы алкогольные напитки, которые могут вызвать мигрень

Невролог Шаповалова: красное вино и шампанское вызывают мигренозную головную боль

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Приступ мигрени могут вызвать различные провокаторы, в число которых входят и алкогольные напитки. Так, красное вино и шампанское — самые частые провокаторы мигрени, достаточно даже 50 мл и голова может заболеть, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

По словам специалиста, у пациентов, страдающих мигренью, повышена возбудимость нейронов коры головного мозга, которая усиливается при воздействии внешних и внутренних мигренозных провокаторов.

«Физическая нагрузка, яркий свет или очень громкий, резкий звук, душное помещение тоже могут стать причиной головной боли. Иногда приступы могут провоцировать определенные продукты и напитки. Например, кола, кофе, твердый сыр, горький шоколад, копченые или очень жирные продукты», – рассказала Шаповалова.

Кроме того, мигрень может спровоцировать стресс, переутомление, тревожно-депрессивное расстройство.

«Еще иногда возникает такая ситуация: человек долго нервничал, расслабился, и тут у него заболела голова. Часто мигрень может возникнуть на фоне приема противозачаточных препаратов, голода или недосыпа», – отметила невролог.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».

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