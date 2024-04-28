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Экс-тренер сборной России назвал фаворита матча «Динамо» — «Зенит»

Тренер Игнатьев заявил, что «Зенит» является фаворитом игры с «Динамо»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» преимуществом будет обладать гостевая команда.

По его мнению, зрители останутся довольны тем, что покажут команды.

«Если «Зенит» будет играть небыстро, то наткнется на те же проблемы, что были у них в игре с «Рубином» — они имели много преимущества, атаковали, но в конечном счете не смогли преимущество реализовать. Думаю, что «Зенит» пересмотрит свое отношение в первую очередь с точки зрения психологии. В конечном результате, петербуржцы будут иметь преимущество. «Динамо» смотрится послабее, но, думаю, без боя не сдастся. Будет интересная игра, она понравится болельщикам», — заявил Игнатьев.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее «Зениту» предрекли трудности в игре с «Динамо».

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