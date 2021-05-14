Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована назальная вакцина от COVID-19

Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что интерназальная вакцина от COVID-19, которая была разработана учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования», — подчеркнул он.

Ранее Гинцбург сообщил о старте доклинических испытаний назальной вакцины от коронавирусной инфекции в «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.