В Москве в пятницу ожидается до +25°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 14 мая, будет до +25°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, ожидается гроза, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. При грозе его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть юго-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее Гидрометцентр назвал сроки начала купального сезона в России.