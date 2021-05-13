Минздрав планирует предоставить Росгвардии доступ к справкам на оружие

Министерство здравоохранения России намерено предоставить Росгвардии доступ к проверке достоверности медицинских справок, которые разрешают гражданам владеть оружием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Минздрава.

«Минздравом России подготовлены предложения по надлежащей организации информационного обмена и требуемых для этого корректировках законодательства», — уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что Минздрав вместе с Росгвардией осуществляет работу на площадке межфракционной рабочей группы Государственной думы по доработке проекта федерального закона № 760345-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии».

В результате планируется изменить принцип работы части обмена сведениями о владельцах оружия и об оформленных медицинских заключениях по результатам проведенных медицинских освидетельствований.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие. Он считает правильным выдавать подобные справки не в частных клиниках, а в госструктурах.

Кроме того, президент России Владимир Путин после трагедии в Казани поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.