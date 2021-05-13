S7 и региональные аэропорты сообщили о дискриминации при полетах за рубеж

Авиакомпания S7 и аэропортовый холдинг «Новапорт» пожаловались в Минтранс на непрозрачность и неравномерность выдачи разрешений для выполнения международных регулярных и чартерных пассажирских рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма.

Все жалобы топ-менеджеров S7 касаются допуска к выполнению международных рейсов. В Росавиации ответили на последнее обращение главы S7 в середине апреля, подчеркнув, что компании разрешено выполнять регулярные полеты из Новосибирска в Дубай и Ереван. Также представитель оперштаба сообщил о том, что он не выбирает авиакомпании и аэропорты для полетов за границу, а только дает поручение Минтрансу и Росавиации возобновить авиасообщение по тому или иному направлению в определенном количестве.

По словам эксперта в области коммерческих прав в авиаперевозках Алексея Леонова, международные перевозки регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении. До пандемии COVID-19 процедура допуска к этим рейсам была понятна и прозрачна. Однако на сегодняшний день в условиях ограниченного количества возобновляемых международных регулярных перевозок неясны критерии, согласно которым для этого отбираются авиакомпании.

Официальный представитель S7 отказался комментировать переписку с госорганами, добавив, что на данный момент у компании нет возможности осуществления регулярных полетов ни по одному международному маршруту из Москвы.

Кроме того, он отметил, что по всем государствам, где S7 раньше выполняла регулярные рейсы до пандемии коронавирусной инфекции, сейчас право полетов отдано «другому перевозчику».

Ранее правительство Непала приняло решение о приостановке авиаперелетов. Россиянам рекомендуется покинуть страну до 6 мая.