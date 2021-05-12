Мишустин: Россия создает мощный «санитарный щит»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом Кабинета министров, заявил, что Россия приступила к созданию новой системы противодействия коронавирусу и другим заболеваниям, которые могут приобрести форму эпидемии и пандемии, сообщает ТАСС.

«Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», — заявил Мишустин.

По его словам, для создания такой системы противодействия в России есть все необходимое, в том числе ученые высокого класса и мощная научная база. Премьер упомянул в качестве примеров институт НИИ эпидемиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский НИИ вирусологии «Микроб» и центр «Вектор» в Новосибирске.

«Санитарный щит», о котором мы говорим, — необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — резюмировал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости мощного санитарного щита.