Опубликовано видео, снятое во время стрельбы в казанской школе

Телеканал 360 опубликовал видео, снятое учениками казанской школы №175 во время вооруженного нападения. Ролик опубликован в Telegram-канале телеканала.

На видеозаписи видно, как дети прячутся в кабинете за партами, а учительница стоит у входа в класс, прижавшись к стене. На фоне слышны звуки сирены.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших во время стрельбы в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

Также сообщалось, что одной из жертв стрельбы в казанской школе стала 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она преподавала в школе №175 в течение последних четырех лет. На работу в эту школу девушка устроилась в том же году, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев ее окончил. При этом занятий у него Игнатьева не вела.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.