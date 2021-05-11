Словакия остановила применение вакцины AstraZeneca

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова сообщила, что в республике остановили применение вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, передает телеканал TA-3.

Как уточнила представитель ведомства, данная мера распространяется «на тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит».

При этом она рассказала, что граждане, которым уже вкололи первую дозу данного препарата, пройдут полный цикл иммунизации с использованием вакцины AstraZeneca.

В Словакии, население которой составляет порядка 5,5 млн человек, 26 декабря 2020 года стартовала вакцинация от COVID-19. Прививки получили 1 262 108 жителей. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 596 942 из них.

Ранее от использования этого продукта AstraZeneca отказались ряд стран Евросоюза.