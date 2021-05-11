СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее РИА «Новости» сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что силовики возбудили уголовное дело после произошедшего в татарстанской столице.

«По факту нападения на общеобразовательное учреждение «Гимназия №175», в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата СК.

Уточняется также, что стрельбу в казанской школе устроил местный житель 2001 года рождения.

По указанию Бастрыкина на место происшествия были направлены криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) ведомства, которые помогут следователям в поисках и фиксации всех следов совершенного преступления.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия погибли восемь человек, около 20 получили ранения. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая.