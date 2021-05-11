Жириновский намерен закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки над собой

Глава политической партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него теперь в планах добиться закрытия шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Поводом для такого решения со стороны политика стала шутка, адресованная в его адрес ведущим Иваном Ургантом. Шоумен в одном из выпусков сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с «полками в плацкартном вагоне поезда». Еще он пошутил, что «новое руководство партии придет на один созыв».

Таким образом ведущий прокомментировал новость, что лидер КПРФ может смениться. При этом сам Жириновский заявлял, что Зюганов сложит с себя полномочия.

«Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать!», — отреагировал Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, телеведущему Урганту надо поработать на новом месте. Также Жириновский обратил внимание, что у шоумена есть другая профессия.

В конце апреля Зюганова переизбрали председателем КПРФ. Никто из голосовавших не отдал голос против Зюганова и не воздержался.