Юрист назвал способы повысить зарплату на треть

Адвокат Марина Буянова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах 30%.

По ее словам, необходимо учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, у сотрудника есть право требовать улучшения финансовых условий, если он выполняет больше, чем от него требуется, или прибавилась тяжесть либо опасность труда.

Юрист указала, что не нужно путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

Она отметила, что попросить о повышении зарплаты можно в случае повышения квалификации. «Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — пояснила Буянова.

Кроме того, она посоветовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, но при этом он готов остаться при условии улучшения условий труда. Юрист уточнила, что при таком сценарии надо «поиграть перед начальством».

«Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство...» — указала юрист.

Она добавила, что во всех этих случаях зарплата может вырасти максимум на треть.