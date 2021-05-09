Мужчина напал на полицейских в ТиНАО

Мужчина избил нескольких сотрудников полиции, приехавших на вызов в ТиНАО. Компания пила алкоголь на улице, на место прибыли полицейские, сообщается на сайте СК РФ по столице.

В результате заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая мужчина, находясь вблизи жилых домов, расположенных по улице Бианки на территории Новой Москвы, не желая прекращать распитие спиртных напитков, нанес несколько ударов сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению местных жителей о нарушении общественного порядка», — уточнили в ведомстве.

В скором времени следователи задержали подозреваемого в нападении, им оказался мужчина 1985 года рождения. Нападавшему планируется избрать меру пресечения, следственные действия продолжаются.

Согласно данным из открытых источников, улица Бианки находятся в поселении Московский.

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