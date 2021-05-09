В России выявили 8 419 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8 419 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были зарегистрированы в 82 российских регионах, при этом 16,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 334 человека с коронавирусом, полностью выздоровели 7 517 человек.

В тройку регионов с самым большим суточным приростом новых случаев вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, в столице за сутки заболели 2 828 человек, в Петербурге — 729, в Подмосковье — 636 человек.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 4 880 262 случая заражения COVID-19, из них 113 326 — с летальным исходом. Вылечились 4 496 132 человека.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России будет сформирован в сентябре текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, регистрацию прошла еще одна российская вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт».