Казахстан перенес торжества по случаю Дня Победы

Казахстан переносит приуроченные ко Дню Победы мероприятия в традиционном формате на 2022 год в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что в этом году глава государства обратится к соотечественникам с поздравлением.

«В Казахстане чтут память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь», — говорится в сообщении.

В апреле пресс-служба министерства обороны республики сообщила об отмене военного парада в честь Дня Победы из-за пандемии. В прошлом году военный парад и массовые мероприятия в столице республики также не проводились, ветеранов поздравили представители государственных и частных организаций.

Как напоминает агентство, в Казахстане в настоящее время проживают 665 ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно информации министерства труда и социальной защиты населения страны на апрель 2020 года, в республике насчитывалось 1 062 участника и инвалида войны, а также почти 38 тыс. лиц, приравненных к ним, и 108 тружеников тыла.